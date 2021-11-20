Согласно данным ННЦК в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции при Минпромторге РФ, за девять месяцев с января текущего года специалисты выявили 11,5% контрабандных табачных изделий.
Как отмечают эксперты, высокая доля незаконного оборота табачных изделий связана с "приятной" ценой.
Если за легальную пачку курильщик платит около 160 рублей и выше, то за контрабандную — 70 рублей.
Согласно исследованию, самый высокий оборот нелегальных сигарет зафиксировали в Новгородской области — 45% от всего рынка. Остальные регионы распределились в аптитопе следующим образом:
Текущий год сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с полицейскими задержали на границе России порядка 34 млн пачек контрабандного табака весом около 4000 тонн.
Федеральная антимонопольная служба России отмечала, что за 2020 год незаконный оборот табака нанёс бюджету ущерб в 2 млрд рублей и это только в Москве, пишут "Вести Подмосковья".
Ранее Pravda.Ru писала об инициативе депутатов запретить производителям сигарет и алкоголя маркировать свою продукцию схожими с госсимволами изображениями.
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