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Россия продает больше водки и увеличивает закупки чая и кофе

Экономика

По данным российской таможенной службы за девять месяцев 2021 года отечественные производители водки увеличили экспорт своей продукции на 5%. В то же значительно вырос импорт кофе и чая - на 6,4% и 1,6% соответственно.

Россия продает больше водки и увеличивает закупки чая и кофе

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, Россия ограничила закупки свежего и замороженного мяса, масла, яблок и бананов и увеличила импорт цитрусовых, лекарств и медикаментов.

Немного цифр по импорту…

  • Российский импорт свежего и замороженного мяса сократился на 14,2% до примерно 160 тысяч тонн с января по сентябрь 2021 года,
  • импорт мяса птицы сократился на 3,5% до примерно 178 тысяч тонн,
  • импорт рыбы вырос на 15,5% до 301 000 тонн, в то время как экспорт рыбы сократился на 16,2% до 1,083 млн тонн.
  • импорт сливочного масла сократился на 2,8% до 95 500 тонн,
  • закупки сыров и творога выросли на 9,8% до почти 245 тысяч тонн,
  • импорт цитрусовых увеличился на 2,7% до 969,500 тонн,
  • закупки бананов и яблок составили 1,059 млн тонн и 774,400 тонн, что свидетельствует о снижении на 5,8% и 2,2% соответственно,
  • в страну ввезли 182 100 тонн кофе и 116 500 тонн чая,
  • импорт соевых бобов сократился на 4,5% и составил 1,527 млн тонн,
  • закупки пальмового масла выросли на 7,1% до 802,7 тысяч тонн.
  • лекарств и медикаментов закупили за рубежом на $6,638 млрд, что на 35,1% больше, чем в прошлом году.

Алкоголь и табак

  • Зарубежные продажи водки выросли на 5% и составили 1,603 млн декалитров (16,030 млн литров).
  • Импорт алкоголя и безалкогольных напитков вырос на 24,4% до $2,304 млрд.
  • Закупки сигар и сигарет выросли на 60%, «уведя» из страны $70,4 млн.

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Автор: Ольга Лебедева
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