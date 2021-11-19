В России предложили запретить наносить госсимволы на этикетки с алкоголем

В России могут запретить производителям алкогольной и табачной продукции использовать дизайн упаковки с использованием не только изображения госсимволов, но и даже похожие картинки. С такой инициативой выступил руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, то, что производители используют российский триколор и прочие символы, которые ассоциируются с государством недопустимо. Как уточнил депутат, это идёт вразрез с популяризацией здорового образа жизни, которую проводят власти.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации", — цитирует обращение депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова RT.

Ранее в Минфине выступили с предложением поднять минимальную цену на крепкий алкоголь. Согласно предложению ведомства, самая дешёвая бутылка водки обойдётся в 261 рубль, стоимость конька поднимут в среднем на 35 рублей.

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