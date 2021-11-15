Минфин предложил поднять цены на алкоголь

С начала 2022 года в Министерстве финансов предлагают увеличить минимальную стоимость крепкого алкоголя в среднем на 7,5%.

Так, согласно сообщению ведомства, в новом году стоимость спиртного составит:

водка (+7,4%) — 261 рубль за 0,5 литра,

коньяк (+7,6%) — 480 рублей за 0,5 литра.

Сегодня полулитровая бутылка самой дешёвой "беленькой" обходится покупателям в 243 рубля. Что касается коньяка, то "бюджетные" 0,5 можно приобрести за 446 рублей.

Новые цены могут ввести уже начиная с 1 января 2022 года, передаёт РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала об инициативе Минэкономразвития запретить иностранный алкоголь или поднять стоимость акцизов на импорт. В список заграничной "запрещёнки" могут попасть:

вино,

пиво,

крепкие напитки.

Кроме прочего, в ведомстве уточнили, что в список "эмбарго", возможно, внесут декоративную косметику и парфюмерию.

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