Россия пример для подражания - ВОЗ

Примером для подражания в борьбе с табакокурильщиками глава европейского офиса организации по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе назвал Россию.

"Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания", — пояснил Викрамасингхе в беседе с газетой "Известия"

По его мнению, другие страны должны ровняться на системное противодействие пагубной привычке. Также он отметил, что в Европейском регионе сигареты по-прежнему остаются "острой проблемой".

Высказался Викрамасингхе не только о табаке, но и об алкоголе.

Организация проводила исследования и в России отметили значительное снижение смертности от спиртных напитков кустарного производства.

Также он отметил, что Россия выбрала правильный "путь" и начала ограничивать продажу и повышать стоимость на алкоголь.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Минэкономразвития собираются увеличить госпошлины на ввоз некоторой продукции из стран Евросоюза. В этот список попали и слабые алкогольные напитки: вино и пиво.

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