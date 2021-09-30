EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Офисе Зеленского сетуют: на Донбассе стреляют, потому что Путин не звонит
"Бумагомарательство": в Крыму оценили стратегию Киева по "деоккупации"
Генерал Милли: США потерпели поражение в афганской войне
Гузеева сняла видео из больничной палаты: "Не целуйтесь, не обнимайтесь"
Обязательный тест на антиген к COVID-19 будут делать москвичам
Прозрение: Сивохо считает, что Украина несёт убытки из-за блокады Донбасса
"Есть только 7 главных правил": девушка рассказала, как сбросила 32 килограмма
Гуманитарная помощь Китая прибыла в Кабул
Эксперт: некоторые устройства Apple могут остаться без Интернета

Россия пример для подражания - ВОЗ

Россия

Примером для подражания в борьбе с табакокурильщиками глава европейского офиса организации по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе назвал Россию.

Россия пример для подражания - ВОЗ

"Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания", — пояснил Викрамасингхе в беседе с газетой "Известия"

По его мнению, другие страны должны ровняться на системное противодействие пагубной привычке. Также он отметил, что в Европейском регионе сигареты по-прежнему остаются "острой проблемой".

Высказался Викрамасингхе не только о табаке, но и об алкоголе.

Организация проводила исследования и в России отметили значительное снижение смертности от спиртных напитков кустарного производства.

Также он отметил, что Россия выбрала правильный "путь" и начала ограничивать продажу и повышать стоимость на алкоголь.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Минэкономразвития собираются увеличить госпошлины на ввоз некоторой продукции из стран Евросоюза. В этот список попали и слабые алкогольные напитки: вино и пиво.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Курение станет роскошью?
Автор: Екатерина Широкова
Последние материалы
"Девушка за 50 евро": в Испании разместили "меню с русскими проститутками"
Лайма Вайкуле наведалась к Пугачёвой в деревню Грязь
В Офисе Зеленского сетуют: на Донбассе стреляют, потому что Путин не звонит
"Бумагомарательство": в Крыму оценили стратегию Киева по "деоккупации"
Генерал Милли: США потерпели поражение в афганской войне
Гузеева сняла видео из больничной палаты: "Не целуйтесь, не обнимайтесь"
Обязательный тест на антиген к COVID-19 будут делать москвичам
Прозрение: Сивохо считает, что Украина несёт убытки из-за блокады Донбасса
Россия пример для подражания - ВОЗ
"Есть только 7 главных правил": девушка рассказала, как сбросила 32 килограмма
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Массовый отказ от мандатов депутатов Госдумы: почему так происходит

От мандатов депутатов Госдумы отказались более 60 кандидатов, которые были выдвинуты "Единой Россией". Но от мандатов отказываются не только единороссы.

Массовый отказ от мандатов депутатов Госдумы: почему так происходит
Лукашенко: "Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным"
Политика. Новости и аналитика
Лукашенко: "Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным"
Российский шоу-бизнес
Никас Сафронов о дочери Королёвой: "Отличные яйцеклетки"
Политика. Новости и аналитика
"Вырядилась, как на показ мод": британцы обсуждают красивую переводчицу Путина
Игорь Буккер Новый премьер Японии знает толк в водке Игорь Буккер Ирина Шлионская Продавать "скульптуры из вакуума" — сумасшествие или гениальный ход? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Топ-9 продуктов для снятия стресса Ирина Гусакова
Новости Белоруссии
Лукашенко хочет неограниченных полномочий пожизненно
Политика. Новости и аналитика
"Всё готово": эксперт заявил о скорой блокировке YouTube в России
Путин и Эрдоган могут заключить "некую сделку" в Сочи
Мир. Новости мира
Путин и Эрдоган могут заключить "некую сделку" в Сочи
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников