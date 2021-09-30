Такая мера станет ответом Евросоюзу на ограничение поставки металлургической продукции . В категории повышения оказались алкоголь и косметика:
По данным "Ведомостей", это далеко не весь список, по сообщению источника. Как и не заключительное решение. В Минэкономразвития решают: либо поднять цены на импорт, либо вовсе запретить ввоз.
Ранее Pravda.Ru писала о том, в страну запретили ввозить импортные корма для животных. Россельхознадзор объяснил своё решение наличием в их составе генно-модифицированных элементов.
С весны в Россию перестали завозить товары из:
Как отметили тогда ветеринары, на российском рынке альтернативы заграничным кормам пока нет. По мнению специалистов, братья меньшие могут питаться мясом, сырами и колбасами, а рыбок можно кормить комарами и мотылём.
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