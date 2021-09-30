А ввоз и ныне там: в России могут запретить заграничный алкоголь

Такая мера станет ответом Евросоюзу на ограничение поставки металлургической продукции . В категории повышения оказались алкоголь и косметика:

вино

пиво

туалетная вода

духи

декоративная косметика

По данным "Ведомостей", это далеко не весь список, по сообщению источника. Как и не заключительное решение. В Минэкономразвития решают: либо поднять цены на импорт, либо вовсе запретить ввоз.

Ранее Pravda.Ru писала о том, в страну запретили ввозить импортные корма для животных. Россельхознадзор объяснил своё решение наличием в их составе генно-модифицированных элементов.

С весны в Россию перестали завозить товары из:

США

Испании

Германии

Литвы

Как отметили тогда ветеринары, на российском рынке альтернативы заграничным кормам пока нет. По мнению специалистов, братья меньшие могут питаться мясом, сырами и колбасами, а рыбок можно кормить комарами и мотылём.

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