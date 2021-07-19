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Автор Игорь Буккер

На недо паники: ветеринар о запрете ввоза в РФ импортных кормов

Зоосфера

Кабмин поддержал проект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах. Как пишет ТАСС, об этом сообщил сегодня автор законопроекта, депутат Владимир Бурматов.

На недо паники: ветеринар о запрете ввоза в РФ импортных кормов

Документу еще дадут оценку эксперты, после он будет доработан и согласован. Итог: зоомагазины больше не будут торговать животными, а птичьи рынки просто перестанут существовать.

Также на днях Рунет заговорил о том, что с июля 2021 года Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз в Российскую Федерацию многих видов кормов для собак, кошек, попугаев и рыбок из-за того, что в их составе указаны генно-модифицированные продукты.

С марта уже прекратились поставки из США, Испании, Германии, Литвы и ряда стран. А альтернативы в виде российских кормов пока нет.

И как быть? Чем теперь мы будем кормить братьев наших меньших?

Об этом Игорю Буккеру рассказала в эфире программы "Точка зрения" ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

— Повлиять на это мы — ветеринары — никак не можем.

Но из положения выходить надо. Есть российские производители, которые прекрасно справляются с данной задачей.

Кошка — это облигатный хищник, и ее рацион составляет до 90% белка. Поэтому можно кормить их натуральной пищей. Многие люди постоянно работают, им сложно составлять рацион и готовить отдельно животным.

Конечно, корм решает многие вопросы. Значит, будем переходить на отечественного производителя, как мы в свое время сделали по сырам, по видам колбас, а что делать?

— С кошками понятно. Но новый запрет затронет даже рыбок…

— Да. Но рыбы могут есть мотыля и прекрасно себя чувствовать. Это замороженный продукт. Если взять попугаев, составляются прекрасные рационы отечественных производителей.

  • Поэтому все-таки голодными, мне кажется, никто не останется.

Хозяин должен внимательно изучать, прежде всего, состав, к сожалению, многие ингредиенты в составе умалчиваются как у отечественных производителей, так и у зарубежных. Всё-таки методом проб и ошибок мы придём к тому, что каждый подберет для своего питомца тот корм, который ему будет максимально подходить, который включает в себя полностью все необходимые витамины, минералы, белки, углеводы, необходимые для жизнедеятельности того или иного вида.

В советское время про корма для кошек и собак вообще никто не знал. Они пришли на рынок в девяностых годах. Это были вообще корма эконом-класса.

Поэтому, я думаю, тревогу бить однозначно не стоит. В советские времена мой кот, я помню, прожил со мной 13 лет, он просто три раза сбегал, и третий раз я его не нашла, но он ел только свежий творог и рыбу, всё. И прекрасно себя чувствовал.

Люди кормили своих животных тем, что сами ели.

Сейчас это невозможный рацион, ни в коем случае никому его не рекомендую.

Чем не стоит кормить домашних животных
 

Как влияет ГМО — тайна сия велика

— ГМО нашли в импортных кормах, оно животным сильно вредило?

— Вообще тяжело сказать по поводу этого пресловутого ГМО, потому что он включается и в продукты питания для людей. Это ж не тайна. Это всё делается для удешевления продуктов.

  • Как это будет влиять в дальнейшем через ряд поколений — неизвестно. Пока не пройдёт несколько десятков лет, мы не узнаем, как ГМО влияет на организм.

С определенностью могу только сказать, что животные намного сильнее реагируют на такие вещи, которые не являются естественными, натуральными.

Взять ту же колбасу. Человек может ее десятилетиями поедать несмотря на то, что в ней очень много специй, соли, селитры, ряда неполезных веществ, а, допустим, собака на это среагирует гораздо быстрее, кошка — еще быстрее.

Слава богу, природа дала нам шанс приспосабливаться. К пищевым продуктам мы тоже приспосабливаемся. Если сразу начинать есть какую-то гадость, естественно, мы отравимся. Но если потихонечку-потихонечку, с самого рождения нас приучают к тем же ГМО, организм приспосабливается.

У животных то же самое. Конечно, у того животного, которое кушает только естественные продукты, прекрасный пищеварительный тракт, и если ему дать какую-то такую еду, оно сразу отреагирует. Те животные, которые из поколения в поколение сидят на сухом корме, будут очень плохо реагировать на естественное питание, потому что в кормах, как правило, все содержится для того, чтобы желудочно-кишечный тракт был ленивым:

  • туда включены пищеварительные ферменты, пробиотики, пребиотики, ряд всяких присадок, которые все-таки немножко снижают и токсичность корма.

Что такое сухой корм?

Сухой корм — это тот же фастфуд, придуманный для удобства владельца, это индустрия, на этом масса людей получает прибыль.

Конечному потребителю это очень удобно: насыпал в чашечку, налил воду и всё - питомец сыт и доволен.

Сейчас даже дома мало кто старается готовить — не то что животным, а себе. Везде, куда ни глянь, все готово: взял, положил в рот и пошёл. Как это влияет на организм, конечно, это уже другой вопрос.

— В Сети люди пишут, что главная проблема в том, что животные привыкли к определенным кормам, что переход на другой бренд — это всегда стресс для питомца.

— Пищевой стресс, конечно, всегда присутствует. Что мешает сейчас владельцам, уже имея информацию о том, что корма их привычные завозиться не будут, потихонечку переводить животное на тот корм, который они планируют дальше давать?

  • Есть реально достойные корма отечественного производителя.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы ветеринар корм для животных ангелина сиротина
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