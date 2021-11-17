Врач Сапего: домашние разносолы могут содержать токсины

Некоторые домашние разносолы могут нести серьёзную угрозу для здоровья, а иногда и жизни, заявил врач-терапевт Георгий Сапего. По его словам, со временем в них начинают появляться опасные токсины.

По словам Сапего, в консервах может содержаться ботулотоксин — смертельно опасное вещество. При этом он может присутствовать не только в привычных продуктах, например, в мясных или рыбных закрутках, но и овощных.

"Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах — он вызывает тяжёлое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Излюбленное место для возбудителя ботулизма — домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба", — пояснил врач-терапевт радио Sputnik.

Токсин "любит" консервации по причине отсутствия воздуха. Для размножения микроорганизмов — это идеальная среда. По словам врача, кипятить и стерилизовать банки можно сколько угодно, если токсин попал в продукты, это своего рода "лотерея".

"Если дома нет специального стерилизатора, работающего под давлением, то консервирование превращается в лотерею. Споры могут залететь в консервную банку или не залететь. Это малопредсказуемо", — подчеркнул Сапего.

Врач уточнил, что обычно размножению токсинов подвержены продукты с низкой кислотностью. А вот что касается консервирования фруктов и ягод, то здесь можно не опасаться отравления.

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