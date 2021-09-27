Врач рассказал, какие инфекции могут быть на упаковке продуктов

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал, какие инфекции и вирусы могут содержаться на упаковке продуктов и могут ли они стать источником заражения.

Илья Акинфиев заметил, что наличие бактерий на упаковке продуктов питания зависит от условий их хранения. Так, если в магазине или на складе, где хранятся, например, консервы, развелись мыши, то на упаковке могут быть найдены бактерии острого инфекционного заболевания — иерсиниоза, который поражает желудочно-кишечный тракт, сообщает Москва 24.

Как отметил врач, заражение иерсиниозом может привести даже к летальному исходу, особенно опасно данное заболевание для пожилых людей. Болезнь протекает тяжело: с повышением температуры тела до 39 градусов, обезвоживанием и головной болью.

"Упаковку, в которой продаётся печенье, нужно сорвать и выбросить. Когда открывают тот же сок, то крышку не стоит облизывать. Если немытую банку консервов протыкают специальным ножом, инфекция может проникнуть внутрь продукта и там размножаться", — пояснил эксперт.

Более того, на упаковке также может быть найдена сальмонелла, которая обычно находится на скорлупе яиц.

"Если потрогать скорлупу, а затем этими же руками взять упаковку печенья, сальмонелла на неё попадет. Но когда её возьмёт другой человек, это не опасно, так как концентрация бактерии на поверхности будет небольшой”, — рассказал Акинфиев.

Однако, как заявляет специалист, в целом риск заражения инфекциями крайне низок, так как концентрация бактерий на упаковке незначительна.

"Здесь нужно говорить о количестве бактерий или вируса, которое необходимо для заражения. На упаковке продуктов оно слишком мало. Поэтому бактерии не будут на ней развиваться", — пояснил врач.

Эксперт посоветовал соблюдать личную гигиену рук и не впадать в фанатизм. По мнению эксперта, в этом просто нет необходимости.

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