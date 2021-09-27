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Врач рассказал, какие инфекции могут быть на упаковке продуктов

Здоровье

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал, какие инфекции и вирусы могут содержаться на упаковке продуктов и могут ли они стать источником заражения.

Врач рассказал, какие инфекции могут быть на упаковке продуктов

Илья Акинфиев заметил, что наличие бактерий на упаковке продуктов питания зависит от условий их хранения. Так, если в магазине или на складе, где хранятся, например, консервы, развелись мыши, то на упаковке могут быть найдены бактерии острого инфекционного заболевания — иерсиниоза, который поражает желудочно-кишечный тракт, сообщает Москва 24.

Как отметил врач, заражение иерсиниозом может привести даже к летальному исходу, особенно опасно данное заболевание для пожилых людей. Болезнь протекает тяжело: с повышением температуры тела до 39 градусов, обезвоживанием и головной болью.

"Упаковку, в которой продаётся печенье, нужно сорвать и выбросить. Когда открывают тот же сок, то крышку не стоит облизывать. Если немытую банку консервов протыкают специальным ножом, инфекция может проникнуть внутрь продукта и там размножаться", — пояснил эксперт.

Более того, на упаковке также может быть найдена сальмонелла, которая обычно находится на скорлупе яиц.

"Если потрогать скорлупу, а затем этими же руками взять упаковку печенья, сальмонелла на неё попадет. Но когда её возьмёт другой человек, это не опасно, так как концентрация бактерии на поверхности будет небольшой”, — рассказал Акинфиев.

Однако, как заявляет специалист, в целом риск заражения инфекциями крайне низок, так как концентрация бактерий на упаковке незначительна.

"Здесь нужно говорить о количестве бактерий или вируса, которое необходимо для заражения. На упаковке продуктов оно слишком мало. Поэтому бактерии не будут на ней развиваться", — пояснил врач.

Эксперт посоветовал соблюдать личную гигиену рук и не впадать в фанатизм. По мнению эксперта, в этом просто нет необходимости.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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