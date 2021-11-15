Познер выступил за жёсткие ограничения против коронавируса

Телеведущий Владимир Познер выступил за введение более жёстких мер по противодействию распространения коронавируса в России. Об этом он сообщил в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН".

По словам Познера, за границей введены намного более жёсткие ограничения, чем в России, и он предложил перенять зарубежный опыт в этом отношении.

Телеведущему понравилось, что в других странах невозможно посетить никакое публичное место, включая общественный транспорт, не предъявив QR-код.

Познер горячо поддерживает введение подобных ограничений:

"Людям таким образом говорят, либо вы принимаете это, делаете это и живёте, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жёсткой меры".

Ранее Познер говорил, что поддерживает обязательную вакцинацию. При этом журналист считает, что она не должна быть принудительной, а мечтает о создании в России таких условий, которые бы подталкивали людей делать прививку.

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