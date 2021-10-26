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Познер призвал создать невыносимые условия для антиваксеров

Общество

Владимир Познер убеждён, что противникам вакцинации в России нужно устроить невыносимую жизнь.

Познер призвал создать невыносимые условия для антиваксеров

Журналист приводит высказывание Владимира Путина по поводу обязательной вакцинации населения.

"Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти — будут справки покупать", — цитирует Познер Путина.

Познер выразил согласие с Путиным, так как знает много людей, которые купили справку о вакцинации.

При этом телеведущий убеждён, что действовать нужно жёстче.

"Но возвращаясь к теме вакцинации, я хотел бы сказать, что я, в отличие от президента Путина, за обязательность вакцинации. Причем не путём указа, а путем создания таких условий, при которых будет крайне неприятно существовать без вакцинации, без QR-кода", — написал Познер в своём Instagram-аккаунте.

Журналист мечтает о таком времени, когда без QR-кода нельзя будет попасть в театр, в кинотеатр, в любой магазин, в музей, в ресторан, в бар, в спортзал, на стадион, на любой общественный транспорт, в том числе и в метро и даже на самолёт.

"То есть сделать так, что жить без этого будет сложно. Неприятно? Неприятно! Но я не хочу ходить рядом с людьми, которые могут меня заразить, потому что они такие, простите меня, тупые", — отметил общественный деятель.

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Владимир Познер о вакцинации. Познер. Фрагмент выпуска от 18.10.2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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