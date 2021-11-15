Известный российский журналист, а по совместительству пресс-секретарь "Роснефти" и советник её президента эмоционально и не выбирая выражений высказался о компании вакцинации, проходящей в России.
Михаил Леонтьев назвал противников вакцинации "баранами". По словам журналиста, правительство, в задачу которого входит "сохранение поголовья", должно не уговаривать их, а "отлавливать и колоть".
Провакцинировать нужное для создания коллективного иммунитета количество людей, согласно страстному монологу лауреата премии "Золотое перо", просто:
"Два удара по башке, обездвижил и уколол. И всё. Ну, баран же. Что хотите с баранами?".
Ведущий неоднократно просит гостя в студии "обойтись без оскорблений", но Леонтьев резко парирует:
"Я намеренно оскорбляю непривитых россиян. Хочу и оскорбляю. Ничего страшного. Буду разжигать рознь к большинству населения Российской Федерации. Это уже не рознь, если к большинству".
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