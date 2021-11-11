Брат Нурмагомедова заявил, что с ним "всё нормально" и опубликовал старые фото

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, которого обвиняют в наезде на сотрудника полиции, постит старые фотографии из спортзала, уверяя, что у него всё хорошо.

23-летний Усман торопился в аэропорт вместе со своим приятелем. Недалеко от аэропорта в Махачкале он наехал на сотрудника полиции. Из машины парень выходить не стал и поспешил на рейс. Усмана Нурмагомедова с другом задержали уже в "Шереметьево”.

При этом в аккаунте молодого человека появляются снимки из спортзала. Парень пишет, что с ним всё в порядке.

"Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже", — гласит надпись в сторис в Instagram-аккаунте Усмана.

Телеграм-канал команды Ксении Собчак "Осторожно, новости" сообщает, что Усман находится в отделе полиции аэропорта Шереметьево и скоро будет доставлен в изолятор временного содержания.

Незадолго до задержания Усман Нурмагомедов публиковал забавные сторис в машине, на которой сбили сотрудника полиции на КПП в махачкалинском аэропорту.

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