Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на автомобиле на сотрудника полиции.
Происшествие случилось в аэропорту Каспийска, однако Усмана Нурмагомедова с его другом представители правоохранительных органов задержали только по прилёту в Москву.
Управление на транспорте МВД России по ЦФО разместило на своём официальном сайте сообщение, что транспортной полицией задержаны подозреваемые в причинении телесных повреждений сотруднику полиции в Республике Дагестан.
"В аэропорту Шереметьево по прилёту из Каспийска задержаны Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, они подозреваются в том, что на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции", — передаёт ТАСС слова источника в полиции.
Усман Нурмагомедов является профессиональным бойцом ММА, как и его двоюродный брат Хабиб.
Ранее Хабиб Нурмагомедов иронично отреагировал в своём аккаунте в Instagram на награждение медалью парня, которого избили в столичном метро, чем вызвал негативную реакцию в соцсетях.
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