Песков: в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении QR-кодов на транспорте.

Песков обратил внимание на то, что обсуждение дополнительных ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции относится к компетенции оперативного штаба.

В данном случае журналистов интересовало, стоит ли ожидать требований про предъявлению QR-кодов на транспорте, в том числе авиации и железной дороге.

"В администрации не ведётся никаких обсуждений. Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе всё-таки правительственного штаба, правительственной комиссии и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Песков прокомментировал "обнуление" сроков действия сертификатов привитых граждан и QR-кодов на Госуслугах. Он сообщил, что вопрос сокращения сроков действия QR-кодов не поднимался.

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