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Из-за проверки QR-кодов в ТЦ Тюмени растут очереди

Общество

Из-за указа правительства Тюменской области об обязательном предъявлении QR-кодов в торговых центрах Тюмени растут очереди. Посетители вынуждены ждать, пока у всех желающих войти внутрь проверят документы. Об этом рассказывают очевидцы, которых цитирует Ura.ru.

Из-за проверки QR-кодов в ТЦ Тюмени растут очереди

Один из жителей города так описал сложившуюся сегодня ситуацию на входе в торговый центр:

"Сегодня перед работой мне нужен был банкомат. Ближайший был в торговом центре "Вояж". Но попасть внутрь получилось далеко не сразу, потому что на входе у людей проверяют QR-коды. Всего двое проверяющих на толпу человек, всё очень долго. Приложение у них зависает. Я опоздал на службу из-за этого".

Очевидец продемонстрировал видео, записанное им на входе в торговый центр. На нём видно, как при входе в магазин растёт очередь.

Как сообщил один из волонтёров, которые помогают людям найти и показать необходимый QR-код, приложение "Госустуги" сегодня часто зависает, и в результате людям приходится ждать.

Ранее замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил, что руководству ТЦ помогают организовывать работу в новых условиях, во избежание пробок при проверке QR-кодов.

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Очередь в тюменский ТРЦ Кристалл, образовавшаяся из за введения QR кодов
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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