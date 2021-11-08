На портале "Госуслуги" массово аннулировали QR-коды о вакцинации против COVID-19

Сертификаты о вакцинации против коронавируса и QR-коды оказались просрочены у многих пользователей портала "Госуслуги".

Документы аннулировали в связи с тем, что с 8 ноября в законную силу вступили сертификаты нового образца, утверждённые Минздравом РФ. Раньше срок действия QR-кодов составлял один год с момента введения второго компонента. Теперь его сократили до шести месяцев.

Сотни россиян остались без сертификатов, хотя ещё вчера могли воспользоваться ими.

Жителям РФ с аннулированными QR-кодами придётся пройти ревакцинацию от COVID-19, чтобы снова посещать общественные заведения и ТЦ.

Добавим, новый единый сертификат о вакцинации стал доступен на двух языках — русском и английском. Он формируется на сайте "Госуслуги" не позднее, чем через три дня после завершения вакцинации. Получить его можно как в электронном, так и в бумажном варианте.

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