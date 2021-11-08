Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.

Глава государства высоко оценил заслуги Гинцбурга в области здравоохранения и наградил его за многолетнюю добросовестную работу.

Гинцбург является главой Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи. После начала пандемии коронавируса сотрудники центра оперативно разработали первую в мире вакцину от коронавируса — "Спутник V". На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 70 странах. Вакцина заняла второе место в мире (после препарат компании AstraZeneca) по количеству одобрений, полученных государственными регуляторами.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о том, почему на Западе не регистрируют "Спутник V".

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