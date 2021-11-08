Академик Гинцбург о том, почему на Западе не регистрируют "Спутник V"

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи центра академик РАН Александр Гинцбург назвал причину, по которой Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V".

Дело в том, что российское законодательство не гармонизировано с европейским. Речь, в частности, о законе "Об обращении лекарственных средств".

По словам Гинцбурга, в России вакцину проверяют по бОльшему числу параметров. Но дело не только в этом: "Мы вакцину свою проверяем по 18 параметрам, они свои вакцины проверяют по 16 параметрам, причем среди оставшихся параметров несколько не совпадают. Я не хочу сказать, что у них неправильно, они не говорят, что у нас неправильно, но так как именно мы туда приходим, они считают, что мы должны переделать свою документацию и им предоставить. Мы переделываем".

Как сказал Александр Гинцбург в интервью "Известиям", "сейчас, когда нам надо зарегистрировать на Западе наш "Спутник V", западные чиновники ВОЗ и Европейского медицинского агентства во многом используют эту негармонизацию в качестве повода для отказа".

При этом, по его словам, "документацию переделывать можно долго". По мнению академика, дело еще и в деньгах: "…если еще есть желание притормозить до того момента, когда все деньги, выделенные международными и прочими источниками в размере, как недавно было озвучено главой ВОЗ, кажется, 25 млрд долларов, разойдутся по Big Pharma западной, то документацию можно переделывать вечно".

Напомним, на днях сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что главной причиной в задержке с регистрацией российской вакцины является "недоверие к нынешнему российскому государству". Он считает, что "за последние 15 лет Россия стала страной даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией".

Заявка на регистрацию российской вакцины была передана в Европейское агентство лекарственных средств в конце января этого года. В начале марта регулятор сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы. С тех пор в агентстве несколько раз заявляли, что нуждаются в бОльшем объеме данных, дабы продолжить экспертизу. Вероятные сроки регистрации российской вакцины в агентстве не называют.