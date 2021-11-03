Режим нерабочих дней и каникулы продлили в Томской области

Власти Томской области продлили режим нерабочих дней и школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 в регионе.

По информации областного правительства, глава региона Сергей Жвачкин решил продлить нерабочие дни до 15 ноября.

"Напряжённая эпидобстановка заставляет нас ещё на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы", — заявил губернатор.

По мнению Жвачкина, одной нерабочей недели недостаточно для прерывания цепочки заражений. Глава региона заявил также, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей им стоит побыть дома с родителями.

"Также на самоизоляции или удалённой работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания", — подчеркнул губернатор.

Сообщается, что Жвачкин решил с 8 ноября запретить посещение заведений общепита, ТЦ и спортобъектов, учреждений культуры и парикмахерских без справок о вакцинации или перенесённом COVID-19, QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов. Глава региона также потребовал усилить контроль масочного режима и наполняемости залов, а также увеличить число автобусов на линиях, чтобы избегать их переполнения.

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