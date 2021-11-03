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Режим нерабочих дней и каникулы продлили в Томской области

Общество

Власти Томской области продлили режим нерабочих дней и школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 в регионе.

Режим нерабочих дней и каникулы продлили в Томской области

По информации областного правительства, глава региона Сергей Жвачкин решил продлить нерабочие дни до 15 ноября.

"Напряжённая эпидобстановка заставляет нас ещё на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы", — заявил губернатор.

По мнению Жвачкина, одной нерабочей недели недостаточно для прерывания цепочки заражений. Глава региона заявил также, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей им стоит побыть дома с родителями.

"Также на самоизоляции или удалённой работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания", — подчеркнул губернатор.

Сообщается, что Жвачкин решил с 8 ноября запретить посещение заведений общепита, ТЦ и спортобъектов, учреждений культуры и парикмахерских без справок о вакцинации или перенесённом COVID-19, QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов. Глава региона также потребовал усилить контроль масочного режима и наполняемости залов, а также увеличить число автобусов на линиях, чтобы избегать их переполнения.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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