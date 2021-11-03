В РФ обновился антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 1 189 случаев летального исхода COVID-19, что стало максимальным показателем за пандемию.

Предыдущий максимум – 1178 смертей был зарегистрирован накануне, 2 ноября.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего в стране скончались от COVID-19 уже 242 060 человек.

С начала пандемии в России выявили 8 633 643 заразившихся коронавирусом, в том числе 40 443 - за последние сутки. Более 7,4 млн заболевших выздоровели.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что показатели заболеваемости коронавирусом и смертности от него будут продолжать рост в РФ из-за отсутствия в стране коллективного иммунитета.

"Будет ещё больше заболевших, еще больше летальных исходов. Все идет так, как и положено идти в популяции, у которой нет иммунитета, в которую пришел вирус с измененными свойствами", — сказал медик.

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