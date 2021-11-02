В РФ зафиксировали максимальное число летальных исходов из-за COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали максимальную суточную смертность от COVID-19 — скончались 1178 человек. Вместе с этим за последние 24 часа зафиксировали 39 008 случаев заболевания коронавирусом. Побороли инфекцию 30 905 пациентов.

По статистике Оперативного штаба на второе ноября, наибольшее число заражённых коронавирусной инфекцией обнаружили в следующих регионах нашей страны:

Москва — 5736;

Санкт-Петербург — 3066;

Московская область — 2893;

Самарская область — 1547;

Воронежская область — 801.

В России с 30 октября по седьмое ноября действуют нерабочие дни с сохранением заработной платы. В Новгородской области продлили соответствующий режим до 12 ноября. Таким образом власти пытаются улучшить эпидемиологическую обстановку в стране.

Ранее терапевт Александр Мельников рассказал, какие препараты не имеет смысла или даже опасно употреблять во время болезни коронавирусом, если человек пытается лечиться дома. Специалист отнёс к ним:

противовирусные препараты;

антибиотики;

некоторые витамины;

кортикостероиды.

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