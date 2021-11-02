Врачи в Крыму подделывали сертификаты о вакцинации

В Крыму полиция задержала врачей за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Их могут приговорить к двум годам лишения свободы.

О случившемся проинформировала пресс-служба МВД по Республике Крым. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что специалисты медучреждения Крыма выдали поддельные сертификаты пяти гражданам в период с марта по апрель этого года.

"МВД по Республике Крым призывает граждан воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым ограничив себя и окружающих от опасности заболевания", — написала пресс-служба ведомства.

Ранее в аэропорту "Платов" обнаружили женщину с поддельным ПЦР-тестом. В отношении нарушительницы также возбуждено уголовное дело.

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