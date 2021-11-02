Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА РФ Александр Мельников перечислил медпрепараты, которые нельзя принимать после заражения COVID-19 в домашних условиях.
В своём Facebook-аккаунте специалист подчеркнул, что к нему ежедневно обращаются десятки пациентов с просьбой объяснить, как правильно лечиться против коронавируса. По словам Мельникова, многие россияне сегодня бездумно принимают различные лекарства. Он составил небольшой список препаратов, которые точно не нужно покупать для борьбы с COVID-19:
"Бывают случаи, когда госпитализация тяжёлого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу", — заключил Мельников.
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