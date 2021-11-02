"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19

Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА РФ Александр Мельников перечислил медпрепараты, которые нельзя принимать после заражения COVID-19 в домашних условиях.

В своём Facebook-аккаунте специалист подчеркнул, что к нему ежедневно обращаются десятки пациентов с просьбой объяснить, как правильно лечиться против коронавируса. По словам Мельникова, многие россияне сегодня бездумно принимают различные лекарства. Он составил небольшой список препаратов, которые точно не нужно покупать для борьбы с COVID-19:

Противовирусные препараты (в этой группе пока нет лекарств, которые пригодны для амбулаторных больных);

(в этой группе пока нет лекарств, которые пригодны для амбулаторных больных); Антибиотики (при лечении пациента на дому такие средства принимать запрещено, так как на COVID-19 они не действуют);

(при лечении пациента на дому такие средства принимать запрещено, так как на COVID-19 они не действуют); Витамины C, D, B, K, E, цинк, минеральные и натуральные вещества (их польза для лечения COVID-19 не доказана);

(их польза для лечения COVID-19 не доказана); Кортикостероиды (обладают огромным количеством опасных побочных эффектов, поэтому подходят лишь для лечения в стационарах под наблюдением медиков).

"Бывают случаи, когда госпитализация тяжёлого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу", — заключил Мельников.

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