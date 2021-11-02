Туман, опустившийся на Москву вечером 1 ноября, может продержаться в городе дольше, чем прогнозировалось ранее, предупредили в региональном ГУ МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 14.00 часов 02 ноября местами по г. Москве сохранится туман с видимостью 200-700 метров", — говорится в экстренном предупреждении ведомства.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать обгонов и перестроений. Пешеходам, двигающимся по краю проезжей части, стоит иметь светоотражающие элементы на одежде.
Ранее управление МЧС предупреждало о сохранении тумана в столице до 10.00.
Во вторник неблагоприятные погодные условия стали причиной отмены и задержки сотен рейсов в аэропортах столицы.
По информации РИА Новости, к 10:28 во Внуково задержано 64 рейса, пять отменено. В Домодедово туман стал причиной задержки 60 и отмены 14 рейсов.
В Шереметьево задержан 51 рейс, отменено 15.
Как сообщили агентству в Росавиации, из-за тумана свыше 30 рейсов, направлявшиеся в аэропорты столицы, ушли на запасные аэродромы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.