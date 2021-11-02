МЧС предупредило о сохранении тумана в Москве

Туман, опустившийся на Москву вечером 1 ноября, может продержаться в городе дольше, чем прогнозировалось ранее, предупредили в региональном ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 14.00 часов 02 ноября местами по г. Москве сохранится туман с видимостью 200-700 метров", — говорится в экстренном предупреждении ведомства.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать обгонов и перестроений. Пешеходам, двигающимся по краю проезжей части, стоит иметь светоотражающие элементы на одежде.

Ранее управление МЧС предупреждало о сохранении тумана в столице до 10.00.

Во вторник неблагоприятные погодные условия стали причиной отмены и задержки сотен рейсов в аэропортах столицы.

По информации РИА Новости, к 10:28 во Внуково задержано 64 рейса, пять отменено. В Домодедово туман стал причиной задержки 60 и отмены 14 рейсов.

В Шереметьево задержан 51 рейс, отменено 15.

Как сообщили агентству в Росавиации, из-за тумана свыше 30 рейсов, направлявшиеся в аэропорты столицы, ушли на запасные аэродромы.

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