"Таких, как ты, будет много": экс-жена Мамаева оскорбила его новую девушку

Алана Мамаева, бывшая жена игрока ФК "Ростов" Павла Мамаева, обрушилась с критикой на новую возлюбленную футболиста Надежду Санько.

Алане не понравилось, что девушка пытается вмешиваться в отношения её экс-супруга с дочкой.

"Закрой уже свой рот! Отношения моего бывшего мужа и моего ребёнка тебя не касаются. Таких, как ты, будет много, а дочь у него одна", — написала Мамаева в своём Instagram-аккаунте.

Санько заявила, что Алана долгое время настраивала ребёнка против Павла. Мамаева уже неоднократно просила прекратить высказываться по этому поводу.

Экс-супруга футболиста также поделилась, что Павел неоднократно изменял ей, несмотря на то, что планировал покупку дома, дарил многочисленные подарки.

"При этом снимал проституток за границей", — уточнила она.

Пара разорвала отношения в апреле 2021 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.