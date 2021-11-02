Алана Мамаева, бывшая жена игрока ФК "Ростов" Павла Мамаева, обрушилась с критикой на новую возлюбленную футболиста Надежду Санько.
Алане не понравилось, что девушка пытается вмешиваться в отношения её экс-супруга с дочкой.
"Закрой уже свой рот! Отношения моего бывшего мужа и моего ребёнка тебя не касаются. Таких, как ты, будет много, а дочь у него одна", — написала Мамаева в своём Instagram-аккаунте.
Санько заявила, что Алана долгое время настраивала ребёнка против Павла. Мамаева уже неоднократно просила прекратить высказываться по этому поводу.
Экс-супруга футболиста также поделилась, что Павел неоднократно изменял ей, несмотря на то, что планировал покупку дома, дарил многочисленные подарки.
"При этом снимал проституток за границей", — уточнила она.
Пара разорвала отношения в апреле 2021 года.
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