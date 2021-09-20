Алану Мамаеву застали в объятиях бывшего мужа

Алану Мамаеву, которая недавно со скандалом рассталась с футболистом Павлом Мамаевым, увидели на публике с мужчиной. Впрочем, новым поклонником спутника Аланы назвать нельзя. Модель возобновила отношения с бывшим супругом.

Разведённая Алана Мамаева появилась в обществе с борцом Александром Липовым. За ним Алана была замужем до Павла.

Брак Аланы и спортсмена Липова продолжался всего два года. В браке у них родился сын. После появления малыша на свет Алана ушла от Липового, обвинив супруга в многочисленных изменах.

После этого женщина познакомилась с Павлом Мамаевым. Она стала женой футболиста. В этом браке у неё родилась дочь.

Неудачи преследуют модель, так как и второй супруг был любителем "сходить налево".

Липовой повторно женился на модели Саше Кабаевой. В этом браке у него родился сын, однако, брак тоже распался.

Сейчас между бывшими супругами, похоже, вновь пробежала искра.

Их часто видят вместе. Алана показывала подписчикам видеоролик, на котором Липовой учит боксировать их общего наследника.

По информации Telegram-канала "Курятник", экс-супругов видели целующимися во время бойцовского турнира.

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