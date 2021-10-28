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У здания посольства ФРГ в Москве прошла антифашистская акция

Общество

У здания посольства Германии в России прошла гражданская акция протеста против антироссийской акции "Возвращение имен. Наши истории", которую организовали у российского посольства в Германии представители общества "Мемориал"* (организация признана в России иностранным агентом) и настроенные против РФ немцы.

У здания посольства ФРГ в Москве прошла антифашистская акция

Люди, которые собрались около посольства ФРГ в Москве, считают, что немцы не имеют права проводить подобные мероприятия против России, которая потеряла во Второй мировой войне, инициированной фашисткой Германией, 27 миллионов человек.

В Москве на акции собрались бывшие узники фашистских концлагерей, ветераны, активисты, многодетные матери, представители национальных диаспор, спортсмены и неравнодушные жители столицы.

Около посольства Германии люди развернули плакаты с надписями: "Нацизм — главная трагедия ХХ века", "Имена палачей забывать нельзя!", "Ваша жизнь — гуманность наших дедов".

Участники акции зачитали список, состоящий из 500 имен нацистских преступников, которые причастны к гибели 50 миллионов человек. Проктор транслировал на стены посольства видеозаписи антифашистского содержания.

Ветеран военной службы полковник Константин Кутуев рассказал Общественной Службе Новостей, что узнал в интернете о мероприятиях в Берлине и пришёл к посольству Германии в РФ, чтобы "напомнить властям и народу Германии", что "развязанная Гитлером война в отношении СССР" привела к геноциду "всех народов нашей страны".

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