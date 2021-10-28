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Юрист оценил предложение врача "недобровольно" лечить Губина

Общество

Звёздный юрист Александр Бенхин в беседе с Pravda.Ru с правовой точки зрения оценил высказывание психиатра о том, что Андрею Губину, возможно, требуется принудительная госпитализация.

Юрист оценил предложение врача "недобровольно" лечить Губина

Юрист, адвокат, телеэксперт Александр Бенхин рассказал, что закон о принудительной госпитализации был изменён в августе этого года. В России усложнили процедуру отправления на принудительное лечение.

Если опасен для себя и окружающих

Бенхин отмечает, что есть статья 29 закона "О психиатрической помощи и гарантий прав граждан при её оказании", в которой прописано, что лечить человека против его воли можно, если гражданин может нанести вред себе или окружающим.

"В этом случае по постановлению суда можно его насильно госпитализировать и против его воли и согласия проводить психиатрическое заболевание. Но это если человек опасен. В остальных случаях нет", — говорит адвокат.

Бенхин рассказывает, что решение о госпитализации принимает медицинская комиссия, выводы которой должен проверить суд.

"Тут больше вопросов, чем ответов. Основное — нужно понять, опасен ли он объективно, не дай Бог, для себя или для окружающих. Если ответ "да", то, к сожалению, все шансы у него есть ощутить на себе этот закон и применение принудительных мер медицинского характера", — отмечает юрист.

Нужна консультация психиатра 

Адвокат подчёркивает, что ссылаться на два-три каких-то слова из интервью Губина непрофессионально.

"В любом случае нужна консультация психиатра. Но опять же должен быть повод, чтобы двигаться в этом направлении. Если он действительно совершил попытку самоубийства, не дай Бог, наверняка, вызывается скорая, оформляется, что был суицид. И уже как последствие причинил вред: напал на кого-то или действительно преступление против личности, не дай Бог, совершил", — объясняет Бенхин.

Ранее психиатр Василий Шуров на основе последнего интервью Андрея Губина в YouTube предположил, что у певца имеются проблемы с психическим здоровьем. Врач заявил, что болезнь может иметь негативные последствия, поэтому есть смысл подумать о "недобровольной госпитализации" артиста.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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