Врач предположил, что Андрея Губина должны лечить психиатры

Последнее интервью Андрея Губина, записанное на видео, заставило специалистов усомниться в психическом здоровье автора хита "Зима, холода". Специалист по ментальному здоровью Василий Шуров пронаблюдал за поведением звезды 90-х.

Андрей Губин. Эксклюзивное интервью для КП. Эфир от 30.09.2021

Поклонников Губина его интервью на YouTube откровенно напугало. Есть предположение, что певцу необходима помощь медиков, которые смогут адекватно оценить его психическое состояние. В беседе с журналистами Губин ведёт себя странно, порою агрессивно.

Бред преследования

Психиатр прокомментировал состояние артиста.

"То, что демонстрирует Андрей, на мой взгляд, это как раз заболевание из области психиатрического регистра. Когда он говорит, что левая часть лица поплыла, хотя лицо совершенно симметрично", — цитирует слова Василия Шурова "Собеседник".

Особенно заинтересовали специалиста высказывания Губина о том, что его преследуют недоброжелатели, в спортзале кто-то режет его одежду, некто подстраивает ДТП с ним.

"Мы чётко видим концепцию бреда преследования, когда человек рассказывает, что весь мир против него. Он пытается ходить в спортзал, чтобы легче было. Пришёл в спортзал один раз — ему порезали кроссовки, во второй раз испортили куртку, в третий раз дома поцарапали стол, прожгли скатерть, прожгли занавески", — говорит врач.

Врач считает, что спровоцировать болезнь могло злоупотребление запрещёнными веществами.

Агрессивен и опасен

"Сейчас мы видим выраженный психиатрический дефект. Я могу констатировать, что он опасен для себя и для окружающих, потому что он крайне гневлив. Когда журналистка какие-то движения руками сделала, он тут же на неё набросился, — зачем вы это делаете. Элементарно, человека даже раздражает движение рук собеседника", — объясняет доктор.

Интернет-пользователи увидели нездоровые проявления и в творчестве исполнителя. Тексты его песен тоже вызывают тревогу.

"Ночь, ожuданья холод, Боль, словно я расколот… Я ничего не вижу, Сам себя я ненавижу. Вновь слёзы ниоткуда, В кровь я кусаю губы", — звучит текст песни Губина.