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"Отчитываться за памперсы": Нилов о расширении списка трат маткапитала

Общество

Парламентарии предложили разрешить тратить материнский капитал родителям-одиночкам на детские повседневные товары. В беседе с Pravda.Ru председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Ярослав Нилов раскритиковал идею коллег и заявил, что это не только даст волю мошенникам, но и по отношению к гражданам будет выглядеть "некорректно".

маткапитал
 

По словам Нилова, материнский капитал — долгосрочная инвестиция. Единоразовые и ежемесячные выплаты от государства помогают воспитывать детей "здесь и сейчас". Если разрешить тратить эти деньги на "памперсы", то семья может остаться у разбитого корыта.

"Если мы дадим возможность потратить маткапитал на товары первой необходимости, то мы должны понимать, что в этом случае не будет возможности потратить эти средства на решение жилищного вопроса, на решение вопроса образования", — пояснил Ярослав Нилов.

Кроме этого, на фоне активного "обналичивания" маткапитала, появятся новые схемы мошенничества.

"Эти деньги могут достаться ни семье, ни ребёнку, а мошенникам или асоциальным членам семьи, которые эти деньги используют, мягко скажем, не по назначению", — выразил опасения депутат.

Впрочем, и вести "отчётность" по покупкам заставлять родителей некорректно, считает Нилов. По его словам, непонятно кто и как будет разбираться, сколько ушло на ребёнка.

"Купили 20 пачек памперсов и сказали, что будут менять ребёнку памперсы каждые 3 минуты. Вот будет "отчётность". Обязать родителей отчитываться о том, сколько банок детского питания съел ребёнок и сколько памперсов потрачено в течение дня — это, конечно, звучит некорректно", — резюмировал депутат.

По мнению Нилова, было бы уместно разрешить на родительский капитал покупку автомобиля для многодетных семей или родителей детей-инвалидов.

Ранее Pravda.Ru писала об инициативе парламентария Евгения Фёдорова. Депутат предложил расширить список разрешённых трат из родительского капитала и включить в перечень "детские товары". По его мнению, это поможет реализовать выплаты от государства тем одиноким родителям, у которых есть крыша над головой. Также Фёдоров отметил, что в случае одобрения инициативы необходимо проработать систему "отчётности" для родителей о потраченных деньгах.

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Материнский капитал кормит аферистов
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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