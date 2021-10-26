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Разрешить покупать детские товары на маткапитал предложили в Госдуме

Общество

С инициативой расширить перечень использования материнского капитала для одиноких родителей предложил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. По мнению парламентария, некоторые семьи могут "не нуждаться" в предоставленных законом способах реализовать выплату.

Разрешить покупать детские товары на маткапитал предложили в Госдуме

Как отметил Фёдоров, у некоторых родителей есть квартира или дом, образование ребёнку гарантирует государство, а в случае отличной учёбы и накопленных знаний и бесплатное обучение в вузах и университетах.

Парламентарий отметил, что одинокие родители после появления ребёнка теряют привычный доход, что негативно сказывается на финансовом положении семьи. Поэтому, по мнению Фёдорова, эти деньги можно направить на покупку товаров первой необходимости для чада.

"Прошу вас оценить целесообразность расширить возможность использования материнского капитала для одной из наиболее уязвимых категорий с детьми — одиноких родителей, позволить им использовать средства материнского капитала для приобретения детских товаров", — цитирует письмо Фёдорова на главы Минтруда Антона Котякова RT.

Также Фёдоров отметил, что в случае одобрения инициативы необходимо проработать систему отчётности для родителей о потраченных деньгах.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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