Глава Крыма назвал условия для введения экспресс-тестов на COVID-19 для приезжих

Губернатор Крыма Сергей Аксёнов заявил о возможном внедрении системы экспресс-тестирования на коронавирус в 2022 году для гостей региона и объяснил, зачем нужная подобная мера.

Как сообщил глава Крыма, власти работают над формированием зоны без коронавируса на территории республики. По словам Аксёнова, руководство проанализировало ошибки и нормы, которые утверждало ранее. Губернатор допустил, что экспресс-тестирование могут организовать в следующих местах:

аэропорты;

въезд;

гостиницы.

Также Аксёнов отметил, что уже есть корпорация, сотрудники которой готовы трудиться над инвестиционным проектом. Представители заявили о желании производить тесты, показывающие результат за три минуты.

"Если такое производство на территории Крыма будет запущено, и ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей, — это будет полезно", — подчеркнул Аксёнов, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее в Совете министров Крыма сообщали, что власти изучают возможность введения режима "COVID-free", при котором туристов пускают на полуостров после экспресс-тестирования.

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