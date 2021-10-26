Власти Крыма планируют защитить полуостров от завозных случаев коронавирусной инфекции с помощью системы экспресс-тестирования.
Как сообщили Pravda.Ru в Совмине Крыма, сейчас изучается возможность введения режима "COVID-free", который подразумевает быстрое тестирование туристов до отправления на полуостров.
В Совете министров пояснили, что новые экспресс-тесты позволяют получить точный результат уже через три минуты. Власти убеждены: новые ограничения позволят снизить нагрузку на медучреждения, уменьшить количество пациентов, которые приезжают на полуостров с диагнозом COVID-19 и заражают местных жителей. Все идеи планируется реализовать до Нового года.
Добавим, в Крыму уже действуют QR-коды, по которым можно посещать общественные заведения и заселяться в отели.
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