Въезд по экспресс-тестам: Крым хотят защитить от завозных случаев COVID-19

Власти Крыма планируют защитить полуостров от завозных случаев коронавирусной инфекции с помощью системы экспресс-тестирования.

Как сообщили Pravda.Ru в Совмине Крыма, сейчас изучается возможность введения режима "COVID-free", который подразумевает быстрое тестирование туристов до отправления на полуостров.

Предполагается, что они смогут провериться на наличие COVID-19 в пунктах вылета, на вокзалах, а также перед Крымским мостом.

В Совете министров пояснили, что новые экспресс-тесты позволяют получить точный результат уже через три минуты. Власти убеждены: новые ограничения позволят снизить нагрузку на медучреждения, уменьшить количество пациентов, которые приезжают на полуостров с диагнозом COVID-19 и заражают местных жителей. Все идеи планируется реализовать до Нового года.

Добавим, в Крыму уже действуют QR-коды, по которым можно посещать общественные заведения и заселяться в отели.

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