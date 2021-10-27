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Туристы массово отменяют брони в гостиницах Крыма из-за введения QR-кодов

Туризм

Туристы массово отказываются от отдыха в крымских гостиницах и отелях в связи с введением новым ограничительных мер на полуострове. Теперь клиентов будут заселять только по ПЦР-тестам или QR-кодам. Из-за нововведений в Крыму отменили до 20% броней.

Туристы массово отменяют брони в гостиницах Крыма из-за введения QR-кодов

Как сообщает "Интерфакс", вместо отелей люди стали искать места в частных домах. Есть и те, кто решил вернуть билеты и отправиться на отдых в другие страны. Согласно прогнозам экспертов, новые ограничения повлияют на снижение выручки ресторанов, спа-центров, спортивных залов, сувенирных лавок.

  • Привычный уровень доходов, по предварительным данным, можно будет восстановить лишь через три месяца.

Генеральный директор популярного курорта в Ялте Самвел Саруханян заявил, что после введения QR-кодов клиенты стали на 150% чаще звонить в информационный центр отеля. Вместе с тем загрузка комплекса сократилась на 15-20%.

Руководители гостиниц и отелей считают, что россияне в ближайшие дни будут скупать заграничные туры, ведь их ещё не запретили. Ранее Pravda.Ru писала, что стоимость билетов на курорты Турции и Египта выросла до 350-450 тысяч рублей в октябре.

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Автор: Юлия Миленина
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