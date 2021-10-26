"Коммунисты России" ответили на слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы

Председатель Центрального комитета коммунистической партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин прокомментировал Pravda.Ru слова рэпера Моргенштерна, который в в ходе интервью журналистке Ксении Собчак пренебрежительно высказался о праздновании Дня Победы.

"Это следствие абсолютного бескультурья и нелюбви к своей родине. Потому что не отмечать День Победы — это просто кощунственно, это великий праздник. И мы всегда будем помнить о дедах, прадедах, которые миллионами, десятками миллионов погибли, защищая нашу родину", — отметил он.

Сурайкин заявил, что такое высказывание является кощунственным и "достойно глубокого осуждения".

"Я думаю, что фашисты с таким господином как Моргенштерн не церемонились бы ни секунды. Они таких фриков сжигали в печах. И если бы советский солдат не защитил нашу родину и наши предки, тот же Моргенштерн просто бы никогда на свет не появился. Поэтому это кощунственное высказывание, оно достойно глубокого осуждения", — добавил коммунист.

Ранее Моргенштерн в беседе с Ксенией Собчак заявил, что не считает нужным праздновать День Победы.

"До сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это (День Победы — Прим. ред.) празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем", — выразил своё мнение Моргенштерн.

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