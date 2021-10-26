За борьбу с тараканами можно получить срок или штраф - юрист

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина рассказала, что при самостоятельной обработке квартир от тараканов россиянам грозит большой штраф, а в иных случаях дело может дойти и до уголовного преследования.

Так, по словам юриста, судебное разбирательство могут инициировать в случае, если при "протравке" вредителей сильными химикатами пострадали люди. Наказание грозит по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Санкция по ней варьируется штрафом от 500 до 700 тысяч рублей.

Если же отравление препаратом повлекло смерть, то взыскание составит от одного до двух миллионов рублей, а также возможно ограничение свободы или реальный срок до пяти лет.

"Например, при использовании сильнодействующего фосфина, опасного для человека, по технической карте необходимо заранее провести подготовку помещения, известить арендаторов о намерении провести обработку, кроме того, в жилых помещениях он не разрешён к использованию", — пояснила юрист РИА Новости.

По словам Курашиной, сильнодействующие химикаты категорически запрещено использовать самостоятельно. Впрочем, как добавила юрист, лучше доверить борьбу с вредителями профессионалам.

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