Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
В России создан прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе
Литва выступает за укрепление военного сотрудничества с США
Жителя Петербурга подозревают в убийстве жены топором
Россиянин пытался вывезти из Бразилии на самолёте 200 животных
Мощный взрыв прогремел в Мадриде
Большинство регионов России завершили 2020 год с дефицитом бюджета
Прилучный похвастался подарком дочери, который она сделала сама
Анастасия Волочкова объяснила, что больше всего ценит в мужчинах
Диетолог Анжелика Дюваль рассказала об эффективности макаронной диеты

Эксперт объяснил, как выяснить, есть ли в квартире клопы

Общество

Постельные клопы являются самыми опасными бытовыми насекомыми. Их укусы могут вызвать аллергию, кроме того, они переносят различные заболевания.

Эксперт объяснил, как выяснить, есть ли в квартире клопы

О том, как определить, есть ли в квартире клопы, в интервью "Радио 1" рассказал руководитель департамента производственного контроля компании "Служба санитарной оценки объектов" Алексей Меньшиков.

"Таракан и постельный клоп — это 85% всех заказов по дезинфекции. Если вы покупаете или снимаете квартиру, то прежде чем завозить туда свои вещи, следует убедиться, нет ли там насекомых. Помните, что постельных клопов днём заметить нельзя. Поэтому я рекомендую с 3 ночи до 5 утра с выключенным светом и с ярким фонариком в руках залезть под диваны: клопы в этот момент вылезают, потому что чувствуют запах пота человека. И если в квартире есть клопы, их можно будет так выявить", — пояснил эксперт.

Также Меньшиков рассказал, как вычислить нежеланных "гостей" в дневное время. Для этого следует внимательно осмотреть мебель. Жёлтые пятна, чёрные точки — это переварившаяся кровь, — говорят о присутствии клопов в помещении. Кроме того, можно обнаружить шелуху панциря.

Сейчас появилась возможность вызвать домой специалиста, который осмотрит квартиру и определит, есть ли в ней клопы. Стоимость услуги в среднем составляет от 1000 до 1500 рублей.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Эксперт объяснил, как выяснить, есть ли в квартире клопы
Машина ГИБДД сбила женщину на пешеходном переходе в Казани
Андрей Ковалев: "За ночь я написал 19 песен"
Запрещённые боеприпасы обнаружили при разминировании в Карабахе
В России создан прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе
Литва выступает за укрепление военного сотрудничества с США
Жителя Петербурга подозревают в убийстве жены топором
Россиянин пытался вывезти из Бразилии на самолёте 200 животных
Будущее и наследники Хабиба Нурмагомедова
Мощный взрыв прогремел в Мадриде
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Байден не увидит Трампа на инаугурации: Флорида важнее
Мир. Новости мира
Байден не увидит Трампа на инаугурации: Флорида важнее
Интересные Новости
Перед Капитолием американские флаги образовали российский триколор
Военные новости
Морпехи Украины несут потери в Донбассе из-за кадрового дефицита
Василий Амирджанов Психиатры включились в дискуссию о вакцинации от COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад делает проигрышную ставку на Навального Любовь Степушова Усам Оздемиров Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя Усам Оздемиров
Комментарии
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
"Без авторитарных режимов": Латвия готова в одиночку принять ЧМ-2021
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Перспектива-2021: бедность и безработица
Перспектива-2021: бедность и безработица
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз
Запад делает проигрышную ставку на Навального
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Леонид Зюганов: задача для коммунистов в 2021 году — напомнить о всём хорошем
Ученики двух школ массово отравились в Московской области
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Леонид Зюганов: задача для коммунистов в 2021 году — напомнить о всём хорошем
Эксперты обсудили новые санкции от команды Байдена
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников