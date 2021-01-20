Эксперт объяснил, как выяснить, есть ли в квартире клопы

Постельные клопы являются самыми опасными бытовыми насекомыми. Их укусы могут вызвать аллергию, кроме того, они переносят различные заболевания.

О том, как определить, есть ли в квартире клопы, в интервью "Радио 1" рассказал руководитель департамента производственного контроля компании "Служба санитарной оценки объектов" Алексей Меньшиков.

"Таракан и постельный клоп — это 85% всех заказов по дезинфекции. Если вы покупаете или снимаете квартиру, то прежде чем завозить туда свои вещи, следует убедиться, нет ли там насекомых. Помните, что постельных клопов днём заметить нельзя. Поэтому я рекомендую с 3 ночи до 5 утра с выключенным светом и с ярким фонариком в руках залезть под диваны: клопы в этот момент вылезают, потому что чувствуют запах пота человека. И если в квартире есть клопы, их можно будет так выявить", — пояснил эксперт.

Также Меньшиков рассказал, как вычислить нежеланных "гостей" в дневное время. Для этого следует внимательно осмотреть мебель. Жёлтые пятна, чёрные точки — это переварившаяся кровь, — говорят о присутствии клопов в помещении. Кроме того, можно обнаружить шелуху панциря.

Сейчас появилась возможность вызвать домой специалиста, который осмотрит квартиру и определит, есть ли в ней клопы. Стоимость услуги в среднем составляет от 1000 до 1500 рублей.