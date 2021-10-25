Митрополит Тихон высказался о Путине: "Ему особой заботы нет" - Daily Storm

Псковский Митрополит Тихон прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина: "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". По мнению священнослужителя, нет пока человека, который мог бы "удержать" страну как внутри, так и на внешнеполитической арене.

"Многие смотрят и говорят: "А кто ещё такой, кто может вот также работать на международном уровне? Кто может ещё внутри сдерживать?" Но это и наша проблема, человек не бессмертен", — пояснил митрополит в беседе с Daily Storm.

По его словам, особенность России в том, что каким бы ни был лидер, всё равно часть населения будет его "не любить" и критиковать. Как заявил священнослужитель, Владимир Путин просто "не обращает на это внимание".

"Начальников нигде не любят, а особенно у нас, в России, везде их хают, везде их проклинают, во всём они виноваты, но я думаю, что у Владимира Владимировича в этом смысле нет никаких иллюзий, он людей любит — и это самое главное, а уж любят ли его, ему об этом особой заботы нет", — резюмировал митрополит Тихон.

Ранее Pravda. ru писала о рейтинге президентов составленный активистами США. Так, выяснилось, что российскому лидеру доверяют больше, чем главам Америки и Китая.

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