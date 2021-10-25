EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков расшифровал выступление Путина на Валдае
В перестрелке с талибами* погибли семь детей
Контрразведка указала, где США нужно поднапрячься, чтобы остаться сверхдержавой
Интервальное голодание - сплошная польза и никакого вреда
Учёные Кембриджа: Вакцины против Covid не снижают уровень инфицирования
В ВОЗ рассказали, когда может закончиться пандемия
Мясников рассказал, кому нужны сразу три дозы вакцины
Украина пригрозила России ракетами на Москву
На рынок США поступили десятки миллионов пар использованных перчаток

Митрополит Тихон высказался о Путине: "Ему особой заботы нет" - Daily Storm

Общество

Псковский Митрополит Тихон прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина: "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". По мнению священнослужителя, нет пока человека, который мог бы "удержать" страну как внутри, так и на внешнеполитической арене.

Митрополит Тихон высказался о Путине: "Ему особой заботы нет" - Daily Storm

"Многие смотрят и говорят: "А кто ещё такой, кто может вот также работать на международном уровне? Кто может ещё внутри сдерживать?" Но это и наша проблема, человек не бессмертен", — пояснил митрополит в беседе с Daily Storm.

По его словам, особенность России в том, что каким бы ни был лидер, всё равно часть населения будет его "не любить" и критиковать. Как заявил священнослужитель, Владимир Путин просто "не обращает на это внимание".

"Начальников нигде не любят, а особенно у нас, в России, везде их хают, везде их проклинают, во всём они виноваты, но я думаю, что у Владимира Владимировича в этом смысле нет никаких иллюзий, он людей любит — и это самое главное, а уж любят ли его, ему об этом особой заботы нет", — резюмировал митрополит Тихон.

Ранее Pravda. ru писала о рейтинге президентов составленный активистами США. Так, выяснилось, что российскому лидеру доверяют больше, чем главам Америки и Китая.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

РПЦ о царских останках: святые страстотерпцы нас простят...
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Гендиректор Twitter предупредил, что в мире вот-вот грянет гиперинфляция
Митрополит Тихон высказался о Путине: "Ему особой заботы нет" - Daily Storm
Песков расшифровал выступление Путина на Валдае
В перестрелке с талибами* погибли семь детей
Контрразведка указала, где США нужно поднапрячься, чтобы остаться сверхдержавой
Интервальное голодание - сплошная польза и никакого вреда
Учёные Кембриджа: Вакцины против Covid не снижают уровень инфицирования
В ВОЗ рассказали, когда может закончиться пандемия
Эксперт: "Макрон четко дал понять, что против разделения мира на два лагеря"
Мясников рассказал, кому нужны сразу три дозы вакцины
Популярное
Здоровье и профилактика
Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи

Крылышки в обсыпке из смеси перцев, острый соус или блюдо с перцем чили - все эти продукты провоцируют ощущение жжения внутри после их употребления. Если человек обожает остренькое, но не хочет мириться с неприятным ощущением после еды, эта статья - настоящее спасение.

Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи
Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино
Общество
Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино
Авто
Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"
Здоровье и профилактика
Флеболог: при острых инфекционных заболеваниях страдают сосуды
Ирина Шлионская Надо ли пеленать детей? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Российское небо не проходной двор: американским бомбардировщикам здесь не место Дмитрий Соколов Игорь Буккер История отравления маркизы де Ганж вдохновила не только маркиза де Сада Игорь Буккер
Мир. Новости мира
В Германии нашли способ противостоять России из-за ситуации с газом
Здоровье
Диетолог назвал два продукта для снижения уровня "плохого" холестерина
Эксперт: пенсии некоторых россиян вырастут в ноябре
Общество
Эксперт: пенсии некоторых россиян вырастут в ноябре
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников