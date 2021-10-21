Российскому президенту мир доверяет больше, чем американскому и китайскому

Социологический опрос, проведённый американским институтом Гэллапа, показал, что в 2020 году глобальное одобрение президента России Владимира Путина было выше, чем у его американского и китайского коллег - Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Популярность московского руководства ежегодно растет с 2015 года, отмечено в опубликованном отчете социологов.

международное одобрение китайских и американских лидеров упало до 30%, и оба они заняли последнее место на всей планете;

для России этот показатель составляет 34%.

Далеко впереди всех трех была Германия, в предпоследний год пребывания канцлера Ангелы Меркель на посту, с рекордно высоким показателем в 52% за год.

К слову, в 2007 году, когда институт Гэллапа провел первый опрос о глобальных рейтингах лидерства, и до настоящего времени Россия по всем показателям отставала от США и Китая, например,

у Владимира Путина в 2014 году рейтинг был 14%, а у Барака Обамы – 46%

Новый опрос Gallup значительно контрастирует с опросом, опубликованным ранее в этом году Исследовательским центром Pew, в котором основное внимание уделялось оценке деятельности Путина в странах с развитой экономикой. Тот отчет показал, что только 22% представителей самых богатых стран мира доверяют российскому президенту.

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