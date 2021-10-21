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Психолог объяснила непристойные перформансы возле храма подростковым протестом

Общество

Социальный психолог Анна Девятка прокомментировала видео в Сети, на котором девушка оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Также специалист перечислила причины, по которым блогеры устраивают непотребства рядом с религиозными местами.

Психолог объяснила непристойные перформансы возле храма подростковым протестом

По словам Девятки, подобное "хайповое" поведение — подростковый протест, который совершают и взрослые люди. Таким образом они получают важный для них чёрный пиар, добавила специалист. Поэтому, как подчеркнула психолог, площадкой становятся храмы, из-за них новость приобретает резонанс.

"Ни один человек не останется равнодушным: кто-то подумает, что они просто глупые, кто-то оценит хайп и возьмёт в пример, кто-то подумает, что они ненормальные. В любом случае у широкой аудитории возникает резонанс, а это значит, результат достигнут", — объяснила Девятка для Москвы 24.

Ранее в Главном управлении МВД по Москве начали проверку по факту размещения в социальных сетях ролика, на котором девушка обнажает грудь на фоне храма Василия Блаженного. Россиянка заявила, что это случилось несколько лет назад, но видео обнародовали неизвестные люди только сейчас.

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Блогерша показала голую грудь на фоне храма
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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