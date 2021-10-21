В полиции заинтересовались видео с девушкой, оголившейся на фоне храма в Москве

В Главном управлении МВД по городу Москве организовали проверку по факту размещения в соцсетях видеозаписи, на которой видно, как девушка оголяет грудь прямо на улице.

Россиянка утверждает, что оголилась на фоне храма Василия Блаженного ещё несколько лет назад, однако публиковать ролик в интернете начали только в 2021 году. По её словам, видеозапись распространяют неизвестные люди, передаёт РИА Новости. Сотрудникам МВД предстоит узнать, как им удалось получить эти кадры.

"Полицейские изучают видео, размещённое в интернете, где девушка на фоне православного храма в центре Москвы показывает обнажённые части тела", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Героиню видео могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сейчас по факту появления девушки в обнажённом виде возле храма проводится проверка. Затем планируется принять процессуальное решение.

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