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Для российского политика возраст неважен, важен только опыт

Общество

Сенатор США, республиканец Билл Кэссиди отметил, что многие из высших руководителей Америки "весьма преклонного возраста".

Для российского политика возраст неважен, важен только опыт

Экс-врач утверждает, что "возраст 80+ у любого человека сопровождается быстрым спадом умственной деятельности”. И на основании этого он предложил им "проходить тесты на когнитивные способности".

В России тоже много политиков "в возрасте". Например, Валентине Терешковой — 84, Геннадию Зюганову — 77, Владимиру Жириновскому — 75… Но они все в прекрасной форме. И подобных предложений (и предположений) не поступало. Может, у нас как-то по-другому политика построена?

Как пояснил в беседе с Pravda. Ru экс-депутат ГД, главный политический советник председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетекин, политика у нас устроена, действительно, иначе, чем в США, где в основе — всегда шоу.

Да и менталитет у россиян другой:

— В свое время, в дореволюционные времена, в России категорий возраста вообще не было. Люди не знали, какого они года рождения. Я считаю, что это нормальное естественное явление. Они знали свои именины, каким святым они записаны, а какого они года рождения — просто не знали. Это не мешало ни людям жить, ни государству развиваться. А сейчас вот эти паспортные данные только вредят людям.

Дело в том, что биологический возраст и паспортный возраст — это разные вещи. Бывают человек уже старичок в 20 лет, а был такой известный случай, когда министром, по-моему, цветной металлургии Советского Союза был Славский. Ему было за 90 лет. Тем не менее, это был очень крепкий управленец, потому что в советские времена еще до 75-80-ти досиживались в Политбюро, но не дальше. А в правительстве уж точно не держали людей некомпетентных. Так что человек в 90 лет рулил крупнейшим промышленным министерством.

По заслугам категория возраста принципиального значения не имеет. Если у человека свежая голова, он может продолжать работать и должен это делать.

Еще раз подчеркиваю, что безумцев и идиотов хватает и в юном возрасте. Так что ориентироваться на возраст — ошибочное занятие.

Так что вот эти американские потуги нам совершенно ни к чему. У них там свои тараканы. Пусть и развлекаются дальше. Мешать никто не станет.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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