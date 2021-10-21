Для российского политика возраст неважен, важен только опыт

Сенатор США, республиканец Билл Кэссиди отметил, что многие из высших руководителей Америки "весьма преклонного возраста".

Экс-врач утверждает, что "возраст 80+ у любого человека сопровождается быстрым спадом умственной деятельности”. И на основании этого он предложил им "проходить тесты на когнитивные способности".

В России тоже много политиков "в возрасте". Например, Валентине Терешковой — 84, Геннадию Зюганову — 77, Владимиру Жириновскому — 75… Но они все в прекрасной форме. И подобных предложений (и предположений) не поступало. Может, у нас как-то по-другому политика построена?

Как пояснил в беседе с Pravda. Ru экс-депутат ГД, главный политический советник председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетекин, политика у нас устроена, действительно, иначе, чем в США, где в основе — всегда шоу.

Да и менталитет у россиян другой:

— В свое время, в дореволюционные времена, в России категорий возраста вообще не было. Люди не знали, какого они года рождения. Я считаю, что это нормальное естественное явление. Они знали свои именины, каким святым они записаны, а какого они года рождения — просто не знали. Это не мешало ни людям жить, ни государству развиваться. А сейчас вот эти паспортные данные только вредят людям.

Дело в том, что биологический возраст и паспортный возраст — это разные вещи. Бывают человек уже старичок в 20 лет, а был такой известный случай, когда министром, по-моему, цветной металлургии Советского Союза был Славский. Ему было за 90 лет. Тем не менее, это был очень крепкий управленец, потому что в советские времена еще до 75-80-ти досиживались в Политбюро, но не дальше. А в правительстве уж точно не держали людей некомпетентных. Так что человек в 90 лет рулил крупнейшим промышленным министерством.

По заслугам категория возраста принципиального значения не имеет. Если у человека свежая голова, он может продолжать работать и должен это делать.

Еще раз подчеркиваю, что безумцев и идиотов хватает и в юном возрасте. Так что ориентироваться на возраст — ошибочное занятие.

Так что вот эти американские потуги нам совершенно ни к чему. У них там свои тараканы. Пусть и развлекаются дальше. Мешать никто не станет.