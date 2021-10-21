EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
К чему может привести российская расхлябанность, рассказал социолог
Педиатры бьют тревогу: детская смертность растёт от постковидного синдрома
В Крыму ввели QR-коды для посещения общественных мест
Экономист оценил идею компенсировать убытки бизнесу из-за нерабочих дней
Мясников: передозировка кальция может привести к судорогам
Украинцам запретили открывать депозиты в рублях
Тюменский боксёр убил напавшего на него медведя
В Центре им. Гамалеи рассказали о новом штамме коронавируса
В Лиге защиты врачей рассказали, как победить пандемию COVID-19

Истеблишмент США запускает новое шоу с возрастными политиками в главной роли

Мир

Сенатор США от штата Луизиана Билл Кэссиди выступил с предложением, удивившим многих по обе стороны океана.

Истеблишмент США запускает новое шоу с возрастными политиками в главной роли

Врач-гастроэнтеролог — его профессия "по диплому", до прихода в политику — считает, что у человека, перешагнувшего 80-летний возрастной рубеж, в голове начинаются необратимые "старческие" изменения. Учитывая, что "многие из высших руководителей Америки весьма преклонного возраста", Кэссиди предложил им пройти "тесты на когнитивные способности".

Как пояснил в беседе с Pravda. Ru экс-депутат ГД, главный политический советник председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетекин, "инициатива" сенатора вполне в духе американской политической культуры, которая отличается эпатажем и склонностью к шоу:

— То, что происходит в политическом поле США, на наш, российский, да и европейский тоже, взгляд, кажется безумием: оскорбления, издевательства, отрицание полностью всяких этических издержек. Невзирая на персоналии и их регалии.

Когда-то вволю поиздевались над Рейганом: дескать, актеришка второсортный и возраст у него, и маразм. А, между прочим, Рейган до сих пор считается одним из самых успешных американских президентов.

То же самое происходило с Трампом, а сейчас происходит с Байденом.

Дело в том, что рулит в Соединенных Штатах не президент, а сообщество, которое называется "истеблишмент". Это такое невидимое обыкновенному взгляду правительство, которое не имеет конкретной конфигурации, конкретного, можно сказать, места сборища. И, тем не менее, именно истеблишмент управляет этой страной.

И очень чутко относится к меняющейся ситуации. А в зависимости от его настроений ситуация перенастраивается. Президенты, по сути дела, только озвучивают некую линию, которая вырабатывается в этом "глубинном государстве".

Сейчас вот кому-то понадобилось объявить Байдена и ещё несколько человек старыми маразматиками. И возник республиканец Кэссиди со своей "инициативой".

Так что наблюдать за происходящим нужно с изрядной степенью скептицизма. Еще раз подчеркиваю, что здоровье американского президента имеет лишь опосредованное значение к принятию решению в Соединенных Штатах. Но, повторюсь, шоу кому-то и зачем-то понадобилось.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

На кого похож Байден?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Кредитная кабала: без неё можно жить - финансист
Для кого опасны яблоки и чем вредны компоты, рассказали врачи
Истеблишмент США запускает новое шоу с возрастными политиками в главной роли
К чему может привести российская расхлябанность, рассказал социолог
Как в Таиланде лечат коронавирус зеленой чиреттой
Сенаторы Бразилии обвиняют Болсонару в "шарлатанстве"
Педиатры бьют тревогу: детская смертность растёт от постковидного синдрома
Биткоин впервые в истории подорожал до 66 тысяч долларов
Высокие цены на газ в Европе все больше тревожат власти России
Учёные предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса
Популярное
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"

Доктор экономических наук Сергей Калашников пояснил, почему с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями, а не локдауном. Хотя вроде и разницы особой нет.

Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Здоровье
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Новости Европы
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова Любовь Степушова "Ковид"-диссидент может стать президентом Франции Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков
Политика. Новости и аналитика
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников