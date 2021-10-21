Истеблишмент США запускает новое шоу с возрастными политиками в главной роли

Сенатор США от штата Луизиана Билл Кэссиди выступил с предложением, удивившим многих по обе стороны океана.

Врач-гастроэнтеролог — его профессия "по диплому", до прихода в политику — считает, что у человека, перешагнувшего 80-летний возрастной рубеж, в голове начинаются необратимые "старческие" изменения. Учитывая, что "многие из высших руководителей Америки весьма преклонного возраста", Кэссиди предложил им пройти "тесты на когнитивные способности".

Как пояснил в беседе с Pravda. Ru экс-депутат ГД, главный политический советник председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетекин, "инициатива" сенатора вполне в духе американской политической культуры, которая отличается эпатажем и склонностью к шоу:

— То, что происходит в политическом поле США, на наш, российский, да и европейский тоже, взгляд, кажется безумием: оскорбления, издевательства, отрицание полностью всяких этических издержек. Невзирая на персоналии и их регалии.

Когда-то вволю поиздевались над Рейганом: дескать, актеришка второсортный и возраст у него, и маразм. А, между прочим, Рейган до сих пор считается одним из самых успешных американских президентов. То же самое происходило с Трампом, а сейчас происходит с Байденом.

Дело в том, что рулит в Соединенных Штатах не президент, а сообщество, которое называется "истеблишмент". Это такое невидимое обыкновенному взгляду правительство, которое не имеет конкретной конфигурации, конкретного, можно сказать, места сборища. И, тем не менее, именно истеблишмент управляет этой страной.

И очень чутко относится к меняющейся ситуации. А в зависимости от его настроений ситуация перенастраивается. Президенты, по сути дела, только озвучивают некую линию, которая вырабатывается в этом "глубинном государстве".

Сейчас вот кому-то понадобилось объявить Байдена и ещё несколько человек старыми маразматиками. И возник республиканец Кэссиди со своей "инициативой".

Так что наблюдать за происходящим нужно с изрядной степенью скептицизма. Еще раз подчеркиваю, что здоровье американского президента имеет лишь опосредованное значение к принятию решению в Соединенных Штатах. Но, повторюсь, шоу кому-то и зачем-то понадобилось.

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