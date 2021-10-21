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В Подмосковье нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв установил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно из-за обострения ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября

Воробьёв ввёл в Подмосковье ряд ограничений, направленных на предотвращение роста заболеваемости COVID-19.

С 28 октября в регионе не будут оказываться услуги, требующие очного посещения МФЦ, загсов и миграционных центров. В список исключений попали регистрация рождения детей, брака, развода, смерти.

Государственные и другие услуги, которые можно предоставить в онлайн-формате, будут предоставляться в электронном виде.

Во время нерабочих дней на территории Подмосковья приостанавливается проведение массовых мероприятий, а также доступ в заведения общепита и парки культуры и отдыха. Предприятиям общественного питания разрешается обслуживать на вынос и доставлять заказы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл локдаун с 28 октября по 7 ноября в Москве.



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Опять "нерабочие" дни. Почему не обязательная вакцинация?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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