Губернатор Московской области Андрей Воробьёв установил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно из-за обострения ситуации с коронавирусом в регионе.
Воробьёв ввёл в Подмосковье ряд ограничений, направленных на предотвращение роста заболеваемости COVID-19.
С 28 октября в регионе не будут оказываться услуги, требующие очного посещения МФЦ, загсов и миграционных центров. В список исключений попали регистрация рождения детей, брака, развода, смерти.
Государственные и другие услуги, которые можно предоставить в онлайн-формате, будут предоставляться в электронном виде.
Во время нерабочих дней на территории Подмосковья приостанавливается проведение массовых мероприятий, а также доступ в заведения общепита и парки культуры и отдыха. Предприятиям общественного питания разрешается обслуживать на вынос и доставлять заказы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл локдаун с 28 октября по 7 ноября в Москве.
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