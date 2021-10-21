Собянин ввёл локдаун с 28 октября по 7 ноября в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своём сайте статью "Коронавирус. О нерабочих днях и других решениях", в которой объявил нерабочие дни в столице досрочно — с 28 октября по 7 ноября.

Градоначальник подчеркнул, что ситуация в Москве развивается по худшему сценарию и предрёк достижение исторических пиков заболеваемости COVID-19 в ближайшие дни. Чтобы сдержать распространение коронавируса, Собянин решил принять следующие ограничительные меры:

Приостановить работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением аптек и продуктовых магазинов. При этом рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд.

Приостановить оказание государственных услуг в центрах "Мои документы". Оказание услуг в электронном виде сохраняется.

Объявить каникулы в детских садах и школах, а также приостановить работу спортшкол, кружков и секций.

Медицинские организации продолжат работу и будут оказывать услуги в полном объёме.

Театры и музеи смогут продолжить работу, но заполняемость посещений не должна превышать более 50%, а вход должен осуществляется при предъявлении QR-кодов и в медицинской маске.

Запрещается проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных и прочих мероприятий.

Жизнь после локдауна

Также Собянин рассказал, как будет жить столица после окончания локдауна:

С 8 ноября граждане смогут попасть на концерты, развлекательные, культурные, спортивные и другие мероприятия, где одновременно присутствуют более 500 человек, только с QR-кодом и в защитных масках.

С 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет. Социальные карты пожилых будут разблокированы после первой прививки от COVID-19.

Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и заполняемостью помещений не более 70%.

Ранее Президент России Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

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