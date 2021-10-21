Кто "завозит" экстремизм в Россию, рассказал эксперт

В МВД России заявили, что количество экстремистских преступлений за текущий год увеличилось на 30%. В беседе с Pravda. Ru политический советник Сергей Маркелов заявил, что это не просто "молодёжные течения", а целая "информационно-когнитивная" война.

Бедность и порок

По словам Маркелова, "всплеск" подобных преступлений случился из-за открытых границ России и напряжения в обществе.

"Изменение нашего общества именно с точки зрения открытости границ, появления новых социальных групп в виде грантов, в виде свободного потока людей из страны в страну. Вот этот пакет связан с большим появлением людей, способных к этому, то есть способных и имеющих мысли, обработанные для экстремистской деятельности", — пояснил политический советник.

Как отметил Маркелов, чаще в "сети" экстремистов попадают социально неустроенные люди.

"Бедных людей легче оболванивать, они легче программируются на какие-то антисоциальные действия. Эти люди попадают, безусловно, в какие-то определённые сетки, они ищут, их ищут. У них точка выхода энергии — несправедливость, общество несправедливое. На этом их ловят и делают некими инструментами, неким оружием в рамках экстремистской деятельности, планируют какие-то акции", — резюмировал Маркелов.

Это война

Впрочем, эксперт уточнил, что "подъём" обусловлен и количеством раскрытия подобных преступлений.

"Всё больше и больше появляется инструментов вскрытия этих механизмов. Сейчас спецслужбы, МВД и силовики имеют специальные алгоритмы, по которым можно выявлять достаточно оперативно группы людей, ведущие переговоры о том, о чём что-нибудь сделать, друг друга подначивающие в рамках экстремистской идеологии", — пояснил Маркелов.

По словам собеседника, многие расценивают антисоциальные "всплески", как явление локальное. Однако, эксперт считает, что проблема гораздо глубже.

"Это такая информационно-когнитивная война. Именно когнитивные войны — это борьба за умы, то есть идёт обработка, сегодня соцсети, скрытый, тайный интернет, они позволяют подкидывать идеи и вылавливать людей на внутренних конфликтах, внутренних противоречиях. И тогда появляются закрытые группки, сети это позволяют, они между собой друг друга заводят, шепчутся и так далее", — считает Маркелов.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в России предложили внести в списки экстремистских: движение ЛГБТ, чайлд-фри и радикальный феминизм.

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