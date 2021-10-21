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Цукерберга официально обвинили в причастности к утечке данных пользователей

Общество » Соцсети » FB

Генпрокурор американского округа Колумбия Карл Рейсин официально заявил о причастности руководителя Facebook Марка Цукерберга к утечке пользовательских данных из социальной сети. Известный программист проходит в качестве ответчика по иску против компании.

Цукерберга официально обвинили в причастности к утечке данных пользователей

В своём Twitter-аккаунте Рейсин сообщил, что в деле появились новые подробности. В ходе расследования удалось подтвердить личное участие Цукерберга в принятии решений, связанных с действиями корпорации Cambridge Analytica, занимающейся сбором пользовательской информации.

По словам генерального прокурора, основатель Facebook не смог защитить своих клиентов.

"Мы очень серьёзно отнеслись к своему обязательству по расследованию правонарушений, а Facebook должен серьёзно отнестись к обязанности по защите пользователей", — подчеркнул Рейсин.

Ещё в декабре 2018 года генеральный прокурор подал в суд на компанию Facebook в связи со скандалом по поводу утечки данных. Он выяснил, что хакеры изъяли из соцсети информацию о том, как пользователи проводят своё время в интернете. 

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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