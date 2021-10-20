Маркетолог объяснил причины ребрендинга Facebook

Решение Facebook провести ребрендинг никак не связано с репутационными потерями компании в связи с недавними сбоями в работе популярных соцсетей. Об этом заявил маркетолог Николай Григорьев, комментируя в интервью Pravda.Ru слухи о возможной смене названия корпорации.

Он напомнил, что несколько месяцев назад основатель Facebook Марк Цукерберг объявлял о необходимости преобразования сервиса в "метавселенную".

"Это такое всеобъемлющее виртуальное пространство, неразрывно связанное с реальным миром, в котором будут "жить" люди, находиться и выполнять большую часть своего функционала — бытового и рабочего. В связи с радикальным переформатированием соцсети нужно менять бренд-платформу, которая сейчас не соответствует новому стратегическому позиционированию. И это решение, конечно, не связано со сбоями в работе Instagram, Facebook, WhatsApp", — объяснил Григорьев.

Ранее Verge сообщило о том, что руководство Facebook собирается переименовать компанию для отражения идеи "метавселенной".

Официальный представитель соцсети Джо Осборн опроверг сведения о поиске нового имени. По его словам, это слухи и спекуляции. Однако он не стал отрицать информацию о формировании новой бренд-платформы.

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