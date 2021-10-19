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В России могут позаимствовать опыт Китая в части контроля за семьёй - социолог

Общество

В Китае со дня на день примут закон, вводящий ответственность родителей за "шалости" их детей. Теперь, если ребёнок что-то где-то "набедокурит", то наказывать будут не его (или не только его), но и тех, кто занимается воспитанием.

В России могут позаимствовать опыт Китая в части контроля за семьёй - социолог

Как пояснил в беседе с Pravda. Ru социолог Геннадий Козырев, ничего неожиданного в "идее" китайских законодателей нет, поскольку этот закон стал очередным в ряду актов, "направленных на ужесточение внутренней дисциплины или ограничений так называемых европейских свобод".

По словам профессора психологии, с одной стороны, это способ защитить свою культуру, свою цивилизацию:

— Китайская культура представляет отдельную цивилизацию по всем параметрам: и по численности, и по культурной особенности. И сейчас Запад ведет на неё целенаправленное наступление. Мы видим это и по себе, потому что тоже придерживаемся "традиционных ценностей" и не впускаем в массовый обиход, допустим, ЛГБТ-сообщества, уже не говоря про Black Lives Matter и так далее.

Иногда просто поражает, какие законы пытаются на Западе принять, чтобы кого-то не обидеть, какие-то меньшинства. Уже традиционная семья там становится чуть ли не запрещенной, потому что она вроде как бы своим поведением обижает тех, у кого один родитель или "родители" одного пола. Доходит иногда до абсурда.

И вот Китай защищается от всего, что может подорвать основы режима. Там, напомню, авторитарный режим.

А он, чтобы закрепить свою власть надолго, старается ограничивать свободы.

Мы знаем, что в Китае существует уже отдельный интернет. Китай в любой момент может отключить уже какие-то международные линии. И таким образом создать вакуум информации извне.

Так было в СССР в годы "железного занавеса". Нечто подобное происходит в Китае. Поэтому это не разовый акт и не какая-то направленная акция только на воспитание семьи.

— А в России такой закон, в принципе, возможен? Может нам стоит перенять опыт "китайских товарищей"?

— Может быть. У нас тоже наметилась тенденция закручивания гаек. Особенно мы заметили перед выборами, когда запрещалось выходить и что-то высказывать, и к каждому слову можно придраться: а не сказал ли ты что-то не то против власти или против еще каких-то законов, которых мы, может быть, не знаем, потому что их слишком много.

У нас пока нет тоталитарного режима, мы ещё только идем уверенными шагами к железному авторитаризму. Потому что когда не меняется власть более 20 лет, а если учитывать вообще систему, то она уже 30 лет находится в таком состоянии. Другое дело, что в 90-е годы была просто полная свобода и расхлябанность, и никто ничего не мог контролировать. А сейчас идет медленное, но уверенное закручивание гаек.

Просто у нас нет технологических возможностей и ресурсов, которыми обладает Китай, который может себе позволить такой жесткий контроль за гражданами. 

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Китай это... Воспитание детей в Китае Как китайцы воспитывают детей?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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